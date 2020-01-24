Скандал с броней: комментарий "Укроборонпрома"

Руководство ГК "Укроборонпром" дало директору Харьковского конструкторского бюро по машиностроению имени и владельцу Лозовского кузнечно-механического завода 24 часа для выяснения достоверности обнародованной в СМИ информации о том, что ЛКМЗ поставил КБ Морозова броню с трещинами.

Так, директор КБ Морозова должен создать комиссию и за сутки провести верификацию обнародованных фотографий. Директор ЛКМЗ приглашен в Киев, где он должен объяснить ситуацию.

"Безотносительно результатов проверок "Укроборонпром" предлагает Управлению военных представительств Министерства обороны Украины повторно проверить все корпуса производства ЛКМЗ, находящихся в настоящее время в производстве. В случае обнаружения брака или технологических недостатков "Укроборонпром" будет требовать от соисполнителя контракта выполнить свои обязательства по качеству продукции согласно требованиям технической документации в полном объеме и за свой счет", - заявили в "Укроборонпроме".

Напомним, в СМИ пояивлась информация, что в броне, поставленной ЛКМЗ на КБ Морозова для изготовления БТР-4 новой партии, обнаружены трещины в местах сварки.

Источник: sq.com.ua

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