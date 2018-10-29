Скандал с тортом: учительница, которая не дала ребенку сладкое, без работы

Наталья Толяренко работала в школе учителем информатики.

Об этом сообщает Униан.

Педагога уволили на прошлой неделе, информацию подтвердила директор Департамента образования Харьковского горсовета Ольга Деменко.

«Сегодня начался учебный процесс, к занятиям Наталья Толяренко не приступила. Сейчас уроки информатики ведет другой учитель. Я считаю, что недопустимо, когда такой человек учит детей и готовит учителей», - рассказала она.

Кроме того, женщину исключили из родительского комитета. А вот другой своей работы Толяренко не лишилась: женщина работает на полставки в Харьковском национальном педагогическом университете им. Сковороды.

По словам ректора университета, оснований увольнять сотрудницу нет. «Как к доценту у меня нет к ней претензий. Инцидент произошел в школе. Свою вину Наталья признала. В университете мы провели собрание, поговорили с доцентами, объяснили ситуацию. Мы учим добром », - отметил ректор ХНПУ им. Сковороды Иван Прокопенко.

Напомним, скандал в школе №151в Харькове разгорелся 19 октября. По инициативе члена родительского комитета Натальи Толяренко шестиклассники сладким столом отмечали окончание учебного семестра. Однако, одной из учениц, девочке Диане сладости не досталось. Толяренко аргументировала свой поступок тем, что родители девочки не сдают деньги на сладкий стол и за счет других угощать ребенка она не имеет права.

Агентство Телевидения Новости