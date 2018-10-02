СКАНДАЛ В РАДЕ: Тимошенко обвинила украинскую власть в освобождении Надежды Савченко

Во время согласительного совета лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко обвинила вице-спикера Верховной Рады Ирину Геращенко в том, что из российской тюрьмы освободили Надежду Савченко.

Об этом говорится в Facebook Ирины Геращенко

"На согласительном совете Юлия Тимошенко обвинила меня в том, что я привезла в Украину первый номер списка "Батькивщины" Надежду Савченко из российской тюрьмы. Вынуждена была прокомментировать по просьбе журналистов эту отвратительную перепалку", - говорится в сообщении.

Команда Президента Порошенко отличается от оппонентов и приспешников Кремля тем, что мы боремся за освобождение всех украинцев из тюрем РФ и оккупированных территорий. Всех. И героев, и предателей, и настоящих воинов, и дезертиров, мы не обращаем внимания на их политические взгляды или позиции, а боремся за всех. Это Кремль и его приспешники своих бросают. Мы же украинцев не бросаем, мы за них боремся, какими бы они ни были. Я радуюсь каждому освобождению, и дальше буду продолжать эту тяжелую и неблагодарную работу. А вот все, кто кого-то притащил в списки, пусть несут за это политическую ответственность", - заявила Геращенко.

"Единственное, о чем жалею, то о том, что президент Порошенко тогда вел переговоры о передаче РФ двух ГРУшников - Ерофеева и Александрова, в обмен на двух украинцев - Савченко и Сенцова. Но вы все хорошо помните, что тогда творилось в парламенте как давила на нас одна фракция по одной фамилии, чем подыграла в этой истерии кремлевскому сценарию", - подчеркнула она.

Она подчеркнула, что день освобождения Савченко был важен для всех, кто боролся за ее освобождение, а это миллионы людей в Украине и других уголках мира.

"И вся эта история значительно усложнила нашу дипломатические работу и международные усилия по освобождению других политзаключенных Кремля. В первую очередь потому, что она была нардепом, членом ПАСЕ, и это все было решение фракции, которая ее включила первым номером своего списка" , - добавила она.

Источник: prm.ua

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