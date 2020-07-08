Скандал вокруг "Электротяжмаша" Отстраненный от должности и.о. гендиректора предприятия просит суд вернуться на должность

Государственный завод "Электротяжмаш" фактически приостановил свою работу - производство законсервировано. Между тем, экс-исполняющий обязанности гендиректора завода Виктор Бусько пытается вернуться на работу.

24 июня суд отстранил его от должности, но в тот же вечер Бусько сообщил, что за несколько дней до этого он сам попросился у руководства Фонда госимущества временно уйти с завода. А потом подал апелляцию. Отменять ли постановление об отстранении сегодня решали в апелляционном суде.

Просит отменить решение об отстранении подозреваемый - экс-и.о.гендиректора "Электротяжмаша"

Виктор Бусько, подозреваемый

Я прийняв його з боргами і по кредитах, які були в доларах взяті, і мільярд гривень це майже кредиторської заборгованості і прострочено там майже 300 млн гривень

По мнению прокурора, отстранение является мотивированным, поскольку Бусько может давить на свидетелей. А его показания, будто бы он получил завод "по уши в долгах" - просит не учитывать. В то время чистая прибыль составляла 6 млн гривен, на счетах было 70 млн гривен, а портфель заказов - более двух миллиардов гривен. За несколько месяцев работы Бусько довел завод до почти 200 миллионов убытков.

Андрей Пономаренко, прокурор

Під час діяльності Буська на посаді в.о. гендиректора ДП "Електроважмаш" за перший квартал отримано збитки в розмірі 186 млн гривень, що гірше на 196 відсотків за попередній період 2019 року

Коллегия судей решила - решение об отстранении оставить без изменений. Уголовное производство в отношении Буська ведется по нескольким статьям - служебная халатность и растрата имущества.

Напомним, из-за невыплаты зарплаты в июне сотрудники "Электротяжмаша" вышли на пикет, а потом на некоторое время из-за долгов "Харьковводоканал" перестал поставлять услуги водоотведения.





Агентство Телевидения Новости