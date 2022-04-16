Скандал з Хресною дорогою: замість тези про «братні народи» була молитва в тиші – посол у Ватикані

Через аргументи української сторони текст роздумів 13-го стояння Хресної Дороги у Ватикані на тему війни в Україні та примирення було змінено на "молитву в тиші". Однак хрест таки тримали українка і росіянка, що є драматичним і болючим для українців.

Про це повідомив Надзвичайний і Повноважний Посол України у Ватикані Андрій Юраш у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"Хресна Дорога у Колізеї з її драматичною і такою болючою для України 13-ю стацією відбулася.

Світ побачив два жіночі обличчя, що мали символізувати Україну та Росію. Але, якби не попередня дуже потужна робота щодо заперечення цього концепту, в рамках якої про Хресну Дорогу в Римі дізналися навіть ті, хто навіть і не підозрював про її існування, то про той факт, що саме жінки з 13-ї стації втілювали собою дві воюючі держави, ніхто б і не здогадався…", - написав Юраш.

За його словами, до аргументів української сторони (першою була офіційна заява і відповідна нота Посольства України при Святому Престолі) поставилися в Апостольській Столиці з увагою. "Замість запланованого розлогого тексту, в якому мала звучати теза і про "братські народи", було запропоновано помолитися в тиші… Сподіватися, що буде повністю змінено вже опублікований в усіх офіційних джерелах текст і зміст Хресної Дороги, - було марно. Але й скласти руки і нічого не робити - також було неможливо. І ось маємо конкретний результат, про який вже пишуть перші медії - український ресурс "Credo” та найавторитетніше світове агентство Reuters", - відзначив Юраш, висловивши подяку всім, хто долучився до підтримки позиції України.

Посол також опублікував скан оригінального опублікованого тексту, який за попереднім сценарієм мав бути зачитаний у рамках 13-го стояння Хресної Дороги у Ватикані.

Як повідомлялося, попередній сценарій Хресної Дороги у Колізеї у Велику П’ятницю, 15 квітня, за яким хрест мали нести українка і росіянка задля примирення, викликав шквал негативної реакції в українців, релігійних лідерів, українських дипломатів. Проти такого сценарію Хресної Дороги виступили Апостольський Нунцій в Україні, єпископи Римсько-католицької церкви в Україні, глава Української греко-католицької церкви, Посол України у Ватикані. Українські медіа на знак протесту відмовилися транслювати цьогорічну Хресну Дорогу з Ватикану.

Українці вважають, що будь-які жести примирення можливі лише після закінчення війни і покаяння самих росіян, а також покарання всіх воєнних злочинців.

Источник: ukrinform.ua

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