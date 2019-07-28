Скандал із Кордом: слідчі ДБР розслідують можливе перевищення влади чільником нацполіції дніпропетровщини

У разі доведення вини експосадовця, йому загрожує до 8 років за ґратами

Слідчі ДБР розслідують можливе перевищення влади начальником Нацполіції Дніпропетровщини. Про це йдеться на сайті відомства.

У соціальних мережах з'явилося відео, датоване 12-м вересня 2018-го року. На ньому зафіксовано, як водій Range Rover, що належить начальнику нацполіції Дніпропетровської області Віталію Глуховері, порушив правила дорожнього руху та проігнорував вимогу патрульних зупинитися та надати документи.

Пояснив це тим, що автівка належить генералу поліції. А згодом самих патрульних затримали спецпризначенці КОРДу.

У ДБР повідомили: у разі доведення вини експосадовця, йому загрожує від 3 до 8 років за ґратами із позбавленням права обіймати певні посади упродовж 3 років.

Додамо, що президент Володимир Зеленський вимагає від міністра внутрішніх справ пана Арсена Авакова звільнити Віталія Глуховері з посади голови Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області через інцидент з ДТП у 2018 році. Про це він написав у Facebook.

Источник: 5.ua

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