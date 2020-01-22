“Сказали, щоб я не ліз до землі”: колишні очільники сільради стверджують, що їх звільнили незаконно (ВІДЕО)

Тамара Яковлева оскаржує в суді своє звільнення з посади секретарки Івано-Шийчинської сільради, що на Богодухівщині. Депутати ухвалили це рішення восени 2016. Після трьох років розгляду справи місцевий суд відмовив жінці в позові, тож вона подала апеляцію. Сподівається, що у Харкові винесуть рішення на її користь.

Тамара Яковлева, колишня секретарка Івано-Шийчинської сільради

Упередженість суду була. Я так вважаю. Якщо мене неправомірно звільнили, то повинні поновити на посаді або виплатити компенсацію.

А почалося все з Віктора Ольховського. Він очолював сільраду, але в тому ж дві тисячі шістнадцятому депутати висловили чиновнику недовіру. Його обов’язки мали перейти до Яковлевої, проте невдовзі з посади усунули й її. Ольховський впевнений, що причина – його спроби навести порядок у земельних питаннях. Зокрема, стверджує, в селі немає детального плану території та плану зонування. Усі ділянки, за словами Ольховського, обробляє одне підприємство, а молодь до землі не допускають.

Віктор Ольховський, колишній голова Івано-Шийчинської сільради

Місцеві депутати, які утримують колгосп “Ватутіне”, вирішили мені висловити недовіру у зв’язку з тим, щоб я не ліз до цієї землі. Мені неодноразово надходили попередження, а потім погрози. Але я цього не злякався.

Зараз сільську раду очолює Любов Хуповець. Але на засідання вона і ще низка чиновників не з’явилися. На думку Ольховського, таким чином вони затягували слухання ще на Богодухівщині. Але апеляційному засіданню це не заважає. Суд розглядає справу за участю представника сільради. Той заявляє: у своєму звільненні секретарка винна сама, бо не визнала відсторонення Ольховського.

Микола Перепелиця адвокат, представник Івано-Шийчинської сільради

Відмовилася в подальшому виконувати рішення. Тобто заповнювати трудову книжку сільського голови, подавати до Верховної Ради заяву щодо проведення перевиборів. Сільська рада фактично була в бездіяльності. Але територіальна громада, в селі треба було щось робити, щось виконувати. І депутати достроково звільнили і на сесії з депутатів вибрали іншого голову. Секретаря, пробачте. Яка на сьогоднішній день працює.

Своє відсторонення Ольховський наразі не оскаржує.

Віктор Ольховський, колишній голова Івано-Шийчинської сільради

Це була не сесія, а це були збори депутатів. Судитися на підставі чого? Збори депутатів не є обов’язковими до виконання. Ми працювали до 27 березня 2017 року, а потім шахрайським методом були внесені зміни до ЄРДР за допомогою голови райради, за допомогою голови райдержадміністрації.

Наступне слухання у цій справі призначене на двадцять третє січня. Що б не вирішив суд, каже Ольховський, він вимагатиме аудиту витрат з бюджету села. Більше року тому можливою розтратою при будівництві об’єкта газопостачання в Івано-Шийчине мали зайнятися детективи НАБУ. За повідомленням юристів проєкту “Жми!”, на договорі на понад п’ять мільйонів фірмі, пов’язаній з колишнім віцегубернатором Євгеном Шахненком, переплатили мільйон.

Источник: objectiv.tv

Автор: Олена Нагорна

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