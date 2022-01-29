Скільки і які війська Росія стягнула на кордон з Україною

Росія перекинула близько 100 000 військовослужбовців, оснащених усім, від танків і артилерії до боєприпасів і авіації, до кордону України, але вторгнення заперечує.

Переміщення військ

Близько 35 тисяч російських військовослужбовців постійно дислоковані поблизу української території.

У середу російське міністерство оборони оприлюднило фотографії військових частин, які прямують на навчальний полігон у Ростові, неподалік від кордону з Україною.

Військові частини прямують на навчальний полігон у Ростові

Деякі новоприбулі підрозділи пройшли понад 6000 км з російського Далекого сходу.

Нещодавно опубліковані зображення російських танків та бронетехніки

За більшістю оцінок, кількість російських військ, розгорнутих навколо України, - на півночі, півдні та сході країни - становить близько 100 тисяч.

За даними української розвідки, яку повідомляє CNN, їхнє точне число становить 106 000 сухопутних військ та 21 000 військовослужбовців ВМС і ВПС.

У вівторок прем'єр Британії Борис Джонсон заявив: "Розвідка дуже чітко повідомляє, що на кордонах України є 60 російських бойових груп", що становить приблизно третину від загальної кількості.

Окрім регулярних російських військ, у непідконтрольних Києву районах Луганської та Донецької області перебуває близько 15 000 проросійських сепаратистів.

Утім, на думку деяких західних аналітиків, незрозуміло, чи зібрала Росія всі необхідні частини для наземного вторгнення.

Вони вказують на відсутність у деяких районах повністю укомплектованих мобільних польових госпіталів.

Прибуття медперсоналу, за їхніми словами, може свідчити про готовність до нападу.

Вигляд згори

Супутникові знімки дають додаткові дані.

Присутність війська іноді можна визначити за кольором наметів.

Бараки, в які прибули військові, згори виглядають темнішими - через обігрів сніг на них розтанув.

Бронетранспортери можна розпізнати за формою.

А сліди шин або бруд вказують на переміщення транспортних засобів.

Нарощування сил у Білорусі

Кілька тисяч російських військ переміщено до Білорусі для спільних військових навчань, які відбудуться між 10 і 20 лютого.

Лідер країни Олександр Лукашенко підтримує президента Росії Володимира Путіна.

Київ розташована менш ніж за 150 км від кордону з Білоруссю. Західні спостерігачі зазначають, що навчання "Союзна рішучість" можуть дати можливість підготувати операцію проти України.

Зображення, опубліковані в інтернеті, показують, що військова техніка, зокрема бронетехніка, танки та ракетні системи, рухається у напрямку цього району.

Росія оголосила про розміщення у Білорусі передових винищувачів Су-35 разом із системами протиповітряної оборони, боєприпасами та медичним забезпеченням.

Нарощування сил на морі

Росія проводить військово-морські навчання від Атлантики до Тихого океану, які розпочинаються цього місяця і триватимуть до лютого. У них бере участь:

● 140 кораблів і допоміжних суден

● 60 літаків

● 10 000 одиниць особового складу

Шість кораблів ВМС Росії, здатних висадити основні бойові танки, особовий склад і бронетехніку, пройшли Ла-Манш на шляху до навчань у Середземному морі.

Поки що незрозуміло, чи можуть бути Чорне море та українське узбережжя їхнім цільовим призначенням.

Деякі аналітики стверджують, що десант російських військ був би надзвичайно складним, а військово-морські сили можуть бути хитрощами з метою відволікти українські сухопутні війська від більш ймовірних маршрутів атаки на суші.

Источник: bbc.com

Автор: Девід Браун

Графіка Сандри Родрігес Чілліди та Пріни Шах.

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