Скільки разів за добу росіяни штурмували позиції ЗСУ на Харківщині
Оперативна інформація станом на 8:00 19.06.2026 щодо російського вторгнення.
Загалом протягом минулої доби зафіксовано 248 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб.
На Південно-Слобожанському напрямку противник дев’ять разів атакував позиції ЗСУ в районі Вовчанська, Лиману, Стариці та у бік Ізбицького й Охрімівки.
На Куп’янському напрямку українські оборонці зупинили чотири спроби окупантів просунутися вперед у бік Радьківки та Колісниківки.
На Лиманському напрямку росіяни 16 разів намагалися вклинитися в українську оборону у бік населених пунктів Шийківка, Ставки, Дробишеве, Лиман та у районах населених пунктів Новомихайлівка, Новоселівка, Дерилове, Зарічне, Ямпіль.
На Слов’янському напрямку противник штурмував 11 разів у бік населених пунктів Рай-Олександрівка, Крива Лука та в районі Закітного й Калеників.
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