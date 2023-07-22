Скільки зерна рф знищила, атакуючи українські порти: на Радбезі ООН шокували цифрою

Кількості зерна, яке рф знищила під час нападів на українські порти, було б достатньо, аби годувати 270 000 людей протягом року.

Про це заявила постійна представниця Великобританії в ООН Барбара Вудворд під час засідання Ради безпеки організації щодо зриву Росією зернової угоди, пише видання «Agroreview» з посиланням на Sky News.

Вудворд наголосила, що внаслідок дій рф до 24 мільйонів тонн українського продовольства тепер може не потрапити на світові ринки. Це «вже підвищило ціни, і це негайно вплинуло на найбідніших людей у світі, що голодують найбільше».

«Цим каральним діям немає жодного виправдання. Вона (Україна – УНІАН) не хоче нічого іншого, як зробити свою їжу доступною для світу. Останні вимоги Росії – це те, що потрібно, аби тримати в заручниках тих, хто голодує у всьому світі. Їжа — не зброя», – сказала вона.

Міноборони країни-агресора не приховує факти атак по ангарах з українським зерном, але цинічно виправдовує їх боротьбою з терористами.

Агентство Телевидения Новости