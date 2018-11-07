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Сколько оружия находится у граждан: отчет полиции

Сколько оружия находится у граждан: отчет полиции

За месяц люди сдали 349 единиц оружия и 909 боеприпасов.

В октябре по региону проводился месячник сдачи оружия.

В течение октября жители Харькова и области также добровольно принесли в подразделения полиции 74 спецсредства, 909 боеприпасов различного калибра, 159 снарядов, 64 мины и 43 гранаты.

Среди сданного оружия 100 единиц нарезного армейских образцов, 189 гладкоствольных охотничьих ружей, 20 единиц нарезного охотничьего оружия, 32 единицы холодного и 7 единиц самодельного оружия.

Также граждане сдали 74 спецсредства, среди которых 54 газовых пистолета и револьвера, 20 пистолетов, револьверов для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам метательными снарядами несмертельного действия, — сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Сколько оружия находится у граждан: отчет полиции

Сколько оружия находится у граждан: отчет полиции

Источник: objectiv.tv

Автор: Тамара Бельская

Новости портала «Весь Харьков»

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