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Сколько в Харькове осталось школьников

Сколько в Харькове осталось школьников

Сегодня в Харькове осталось всего 25% школьников и 20% воспитанников детсадов. Об этом на брифинге сообщила директор Департамента образования Ольга Деменко.

По ее словам, Харьков из-за войны покинули 120 000 школьников и 44 000 дошкольников. Сколько из них вернутся домой, пока неизвестно.

"Уже сегодня планируем, поскольку понимаем, что на 1 сентября не вернутся все 120 000 школьников, и все 44 000 дошкольников, их будет значительно меньше", — говорит Деменко.

Чиновница отметила, что в результате боевых действий в Харькове повреждены 213 заведений образования — школы, детские сады и внешкольные учебные заведения.

Многие из них разрушены. Одна из школ разрушена полностью и уже не пригодна к эксплуатации.

"Такого ужаса нет больше ни в одном городе Украины. Самостоятельно Харьков не сможет это отстроить, нужна помощь Украины и инвесторов", - рассказала Ольга Деменко.

Пока Департамент образования Харьковского горсовета собирает информацию о разрушениях в каждом учебном заведении: подсчитывает количество дверей и окон, материально-техническую базу, которые придется заменить после обстрелов.

Напомним, школа №134 сгорела еще в феврале. Здание не подлежит восстановлению. Школу будут сносить и отстраивать заново.

Источник: sq.com.ua

Автор: Елена Ищук

Новости портала «Весь Харьков»

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