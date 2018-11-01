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Скончалась харьковская телеведущая и журналист

Скончалась харьковская телеведущая и журналист

Вечером, 30 октября, скончалась харьковская телеведущая и журналист Светлана Федоренко.

Об этом сообщили ее коллеги в Фейсбук.

Как передает Час Пик, женщина почти 2 года боролась с раком левой почки.

"Из жизни ушла телеведущая и журналист Светлана Федоренко. Светлану знали как талантливого журналиста-редактора детских программ на прежнем государственном телеканале ОТБ. Она всегда была в хорошем настроении и помогала другим. Мы тебя будем помнить всегда", - написала в соцсети Анна Самсонова .

Агентство Телевидения Новости

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Темы: смерть

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