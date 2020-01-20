Скованы одной цепью: канадская фигуристка зацепилась волосами за партнера (ВИДЕО)

Забавный эпизод произошел на чемпионате Канады по фигурному катанию в танцах на льду. Во время проката Пайпер Гиллес и Поля Пуарье в ритм-танце в одном из моментов фигуристка зацепилась волосами за костюм партнера. В итоге Пуарье пришлось помогать партнерше, чтобы отцепить ее от себя.

«Что ж, это спорт! Всякое случается, и иногда волосы приклеиваются к пуговице. Моральная устойчивость. Приглашаю завтра на произвольный танец», - прокомментировала эпизод в Инстаграме Гиллес.

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