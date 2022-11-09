Sky News: Россия передала Ирану 140 млн евро наличными и захваченное западное оружие в обмен на дроны

Россия в августе тайно направила в Иран 140 миллионов евро наличными, а также образцы захваченного в Украине западного оружия в обмен беспилотники. Об этом пишет Sky News со ссылкой на источник в сфере безопасности.

Детали. Россия передала Тегерану британскую противотанковую установку NLAW, американскую Javelin и зенитную установку Stinger.

● Самолет с оружием и деньгами приземлился в иранской столице утром 20 августа. Спутниковые снимки, с которыми ознакомился телеканал, показывают, что в течение ночи на 20 августа по аэропорту Тегерана перемещались два самолета Ил-76, а к 7 утра оба улетели. Источник Sky утверждает, что по крайней мере пять российских самолетов перевозили беспилотники из Ирана во второй половине августа.

● Передача западного оружия может позволить Иранскому корпусу стражей исламской революции (КСИР) изучить западные технологии и потенциально копировать их и использовать в будущих войнах, заявил собеседник Sky. Он отметил, что в разработке дронов Shahed могли использоваться данные, полученные при изучении захваченных в 2011 году американских беспилотников.

● В рамках той сделки Иран поставил России более 160 беспилотников, в том числе 100 дронов-камикадзе Shahed-136, утверждает источник. В последние дни, по его словам, Москва и Тегеран согласовали еще одну поставку беспилотников на 200 миллионов евро.

Контекст. В конце прошлой недели Иран впервые признал поставки беспилотников России. При этом в Тегеране утверждают, что небольшая партия была отправлена еще до начала войны в Украине.

● Западные СМИ сообщили о покупке Россией иранского оружия в августе. С октября украинские власти регулярно сообщают об обстрелах, в том числе гражданской инфраструктуры, при помощи Shahed-136. Кремль утверждает, что армия России использует в Украине только российское оружие.

Джерело: https://t.me/agentstvonews/1791

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