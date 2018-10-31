Сладкий скандал: Дзидзьо поддержал шестиклассницу

Певец Дзидзьо встретился с харьковской школьницей, история которой всколыхнула Украину.

Об этом речь идет в сюжете ТСН. Утро.

Напомним, 12-летнюю девочку, не угостили в тортом на школьном празднике, потому что ее родители не сдают деньги в школьные фонды. Глава родительского комитета - учитель информатики - пристыдила Диану перед классом.

Однако, история быстро получила огласку, а школьника многочисленную поддержку от простых людей. В результате скандала учительницу информатики, которая публично опозорила девочку, исключили из родительского комитета и уволили со школы. Директору школы объявили выговор, а классного руководителя - отстранили от работы.

Кроме того, школьницу поддержали и известные личности - например, артист Дзидзьо узнав об истории девочки, встретился с ней, чтобы лично пригласить на премьерный показ своего нового фильма в Харькове.

"Для меня это очень важно, вообще не верится", - призналась Диана.

Дзидзьо также призвал школьников быть добрее к сверстникам и пообещал привезти подарки, если дети будут честными.

"Я хочу сказать тем кто такое сделал. Люди, отныне Дианка - моя коллега. И если вы будете иметь какие-то вопросы, я просто приеду и выясню с вами эти вопросы. Давайте не ссориться, а дружить. Если вы будете честными, я заеду к вам в класс с подарками и несколько расскажу. Будьте добрее! "- подчеркнул он.

Агентство Телевидения Новости