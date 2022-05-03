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Слатино обстреливают с двух сторон. В поселке нет воды, газа и света

Слатино обстреливают с двух сторон. В поселке нет воды, газа и света

Поселок Слатино до сих пор страдает от обстрелов российских оккупантов. Из 6,5 тысяч человек, живших здесь до вторжения, сейчас осталось менее 200 жителей, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

Из-за постоянных обстрелов жилые дома, магазины, другая гражданская инфраструктура здесь разрушены.

Обстрел у нас идет со стороны Казачьей Лопани и со стороны Волчанска. Летят "Грады", минометы стреляют, - рассказал местный житель.

Здание вокзала, пережившего Вторую мировую войну и германскую оккупацию, уничтожили российские оккупанты. Ухоженный поселок превратился в сплошные руины.

Сейчас в Слатино нет газа, воды, электричества, перебои со связью. Среди мирных жителей поселка есть погибшие, многие получили ранения.

Напомним, 23 апреля российская артиллерия ударила по поселку Слатино. В жилой дом попал снаряд, в результате погибли двое мужчин. При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 КК Украины).

Источник: sq.com.ua

Автор: Гололобова Мадина

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