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Слідом за ЄС, Білорусь також заборонила ввезення курятини з України

Слідом за ЄС, Білорусь також заборонила ввезення курятини з України

Білорусь заборонила ввезення в країну курятини з України через випадки захворювання птиці на високопатогенний грип.

Про це йдеться у постанові департаменту ветеринарного і продовольчого нагляду Мінсільгосппроду Білорусі, передає Agroportal.

"За інформацією Всесвітньої організації охорони здоров'я тварин, на території Вінницької області зареєстровано випадок захворювання птахів високопатогенним грипом", - йдеться в повідомленні.

Мінськ ввів обмеження на ввезення живої птиці, інкубаційного яйця, диких, зоопаркових та циркових сприйнятливих тварин, м'яса птиці, яєчного порошку, меланжу, альбуміну та інших харчових продуктів переробки курячого яйця, пуху і пера.

Заборона також поширюється на корми і кормові добавки з птиці, корми та кормові добавки рослинного походження.

У той же час в департаменті відзначили, що обмеження не поширюються на що пройшли термічну обробку шроти для виробництва комбікормів для тварин і цінних видів риб.

Нагадуємо:

На підприємстві "Хутір" у Немирівському районі Вінницької області 18 січня зафіксували загибель птиці від пташиного грипу.

23 cічня, нехтуючи попередніми домовленностями, Європейська Комісія тимчасово призупинила ввезення з України на територію ЄС м’яса птиці, м’ясної продукції з птиці та термічно необроблених продуктів з птиці у зв’язку з фіксацією пташиного грипу,

За оперативними даними станом на 23.01.20 всі наявна в епізоотичному осередку птиця умертвлена гуманним безкровним методом та спалена. Розпочалися заходи щодо проведення дезінфекційних робіт, ведеться епізоотичне розслідування.

За попередніми даними ймовірною причиною занесення збуднику грипу в господарства були дикі та синантропні птахи.

Раніше торговий представник України Тарас Качка заявляв, що Україна призупинила сертифікацію з потужності експортера в 30 км зоні, і ЄС не заборонить імпорт української курятини:

"Лише якби ми сталися один до одного вороже, ЄС би скористався цією можливістю і спробував би закрити імпорт з України в цілому. Це би запустило ланцюговий механізм взаємних обмежень. (Цього сценарію обидві сторони хочуть уникнути)."

Источник: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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