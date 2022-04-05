Следующей целью для РФ в Украине может стать город Днепр

Бывший командующий силами НАТО в Европе Уэсли Кларк предположил, что главная цель для РФ – город Днепр.

"Что будет дальше: русские к северу и к югу от Днепра. Следующей ключевой целью станет Днепр. Если они смогут дойти до Днепра, они отрежут украинские силы, которые сдерживают сепаратистов на Донбассе. И это следующая русская задача, это сделать охват этих сил — отрезать их, уничтожить. Это значительная часть украинской армии", – заявил отставной генерал в эфире CNN.

Чтобы этого не произошло, Кларк призывает предоставить Украине тяжелое вооружение, а не только "Стингеры" и "Джавелины".

При этом генерал признал, что у США нету такой техники для Украины, и ее должны предоставить страны Восточной Европы.

"У нас для них этого нет. Это должно исходить от наших союзников по НАТО в Восточной Европе", – сказал Кларк.

Источник: telegram

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