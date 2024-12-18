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Слобожанські гвардійці показали, як знищили автівку рашистів

Слобожанські гвардійці показали, як знищили автівку рашистів

Слобожанські гвардійці знищили на Торецькому напрямку автівку разом з окупантами.

Групою аеророзвідки 5 Слобожанської бригади «Скіф» Національної гвардії України на Торецькому напрямку була виявлена автівка російських загарбників, яка пересувалась між позиціями окупантів, повідомляє пресслужба 5 Слобожанської бригади «Скіф» НГУ.

Координати цілі відразу були передані екіпажу fpv-дронів Слобожанських гвардійців. За допомогою лише одного дрону та завдяки своєму професіоналізму гвардійці вразили автівку.

«В автівці перебували 6 загарбників. Як показало подальше відеоспостереження, двоє окупантів отримали тяжкі поранення та були покинуті своїми «друзями» посеред поля – їх навіть не намагались евакуювати. Ще четверо окупантів отримали поранення різного ступеня», – розповіли гвардійці.

Агентство Телевидения Новости

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