Слобожанський напрямок: окупанти обстрілюють Вовчанськ, Стрілечу та Уди

Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 12 жовтня. 231 доба війни.

Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Разом з тим, намагається вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборони на окремих напрямках та веде повітряну розвідку.

Противник продовжує порушувати норми Міжнародного гуманітарного права, закони і звичаї ведення війни, завдає ударів по критичній інфраструктурі та житлових районах.

Протягом доби окупанти завдали 3 ракетні та 4 авіаційні удари, здійснили до 10 обстрілів з РСЗВ.

Ударів противника зазнали об’єкти та мирні громадяни більш ніж 10 населених пунктів. Серед них – Малі Щербаки, Очаків, Нікополь та Мирне. В зону ураження потрапили інфраструктурні об’єкти на території Запорізької та Миколаївської областей. Для ударів противник використав крилаті, авіаційні та зенітні керовані ракети. Крім того, окупанти продовжують використовувати безпілотні літальні апарати іранського виробництва Shahed-136. Десять з них було знищено силами і засобами ППО Сил оборони України.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. Триває комплексна перевірка збройних сил республіки білорусь з відпрацюванням навчально-бойових завдань. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаударів, а також застосування БпЛА “Shahed-136” з території республіки білорусь.

На Слобожанському напрямку противник здійснював обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Вовчанськ, Стрілеча та Уди. БпЛА задіяно для коригування вогню артилерії.

Авіація Сил оборони завдала 27 ударів. Підтверджено ураження більш як 20 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 6 зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили 10 БпЛА та 4 вертольоти ворога.

Ракетні війська і артилерія уразили 3 пункти управління, 10 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки та 4 склади боєприпасів. Окрім того, в зону вогневого ураження також потрапили позиції ППО та РЕБ й інші військові цілі.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – в зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости