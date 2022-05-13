Сложно представить, как путин может вернуться на мировую политическую арену, - Борис Джонсон

Премьер Великобритании заявил, что «отношения между президентом рф и Западом не подлежат восстановлению после его вторжения в Украину», как сообщает BBC.

Также он сказал, что «хуйло грубо нарушил права человека, международное право, он виновен в абсолютно варварском натиске на совершенно невинную страну - и нормализировать отношения с ним - означает сделать такую же ошибку, которую мы сделали в 2014 году» .

Источник: https://t.me/hueviykharkov/59678

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