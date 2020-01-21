Слова Сайдика поставили Россиию в "тупик": "Нет и не может быть никакой автономии Донбасса"

Спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Востоке Украины заявил, что в Минских соглашениях нет ни слова о так называемом "особом статусе Донбасса", а термин "автономния отдельных районов Донецкой и Луганской областей" в текст документа продвинула Россия.

Специальный представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Востоке Украины Мартин Сайдик сделал резкое заявление, которым осадил российскую машину пропаганды. Об этом сообщает корреспондент немецкой газеты Die Presse, которому Сайдик давал интервью.

Чиновник и дипломат в очередной раз развенчал тезисы российской пропаганды о так называемом "особом статусе" Донбасса: в Минских соглашениях вообще не сказано ни одного слова о предоставлении оккупированным районам Донецкой и Луганской областей каких-либо особых полномочий, а само требование о предоставлении "автономии" для ОРДЛО является не более чем элементом политической игры России.

"Украина готова предоставить особый статус ОРДЛО в рамках децентрализации, вопрос состоит в том, как Киев вернет свой суверенитет над Донецкой и Луганской областями. В то же время ни сепаратисты, ни русские не говорят об этом "дне Х". И я могу понять логику украинских властей, которые и слышать не хотят об автономии Донбасса без контроля над границей с Россией", - отмечает Сайдик.

Напомним, ранее Диалог.UA приводил цитату президента России Путина о якобы возможной "второй Сребренице" на Донбассе. Глава государства-агрессора, комментируя доводы украинской стороны касательно контроля над российско-украинской границей на Донбассе, отметил: "Украина не делает ничего, чтобы предоставить амнистию всем участникам незаконных вооруженных формирований".

Также, по мнению российского президента, если Украина закроет границу с Россией на деоккупированных территориях Донбасса силами своих военных, это может привести к геноциду, похожему на убийство боснийских мусульман в 1995 году.

При этом российский президент забыл упомянуть, что в 1995 году в Сребренице (территория Боснии и Герцоговины - ред.) геноцид был устроен как раз против мирного мусульманского населения. Совершила его армия боснийских сербов, православных христиан, под руководством Радована Караджича и Ратко Младича. Практически во всех межэтнических столкновениях, раздиравших в то время Югославию, сербов поддерживала Россия, отправляя туда оружие и живую силу в виде добровольцев и наемников.

В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выступил с очередным наглым заявлением касательно исполнения Украиной Минских соглашений. Он отметил, что Москва будет "давить" на Вашингтон с целью использования последним своего влияния на Киев, чтобы заставить украинские власти выполнять Минские соглашения. Однако он тут же оговорился: российские власти выступают против участия Вашингтона в переговорном процессе по решению конфликта на Донбассе в рамках "нормандского формата".

Источник: dialog.ua

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