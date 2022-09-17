Слуга Микола Задорожний приїхав в Тростянець в светрику з літерою V

Слуга Микола Задорожний приїхав вітати лісівників в Тростянець (який майже місяць пробув в окупації) на підприємство ,яке було чи не вщент зруйновано руськими "асвабадітєлями" на техніці з літерами V, та ще й в светрику з красномовною прикрасою…

Ось навіщо на рівному місці дарувати російській пропаганді такі подарунки? Тепер їхні ЗМІ гасають з криками, що "депутати Зеленського підтримують російську спецоперацію". Понабирали за оголошеннями в інтернеті...

Джерело: https://t.me/Sharpreview/17039

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