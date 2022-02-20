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"Слуги" з іноземними журналістами потрапили під обстріл

Слуги з іноземними журналістами потрапили під обстріл

Народні депутати та представники зарубіжних ЗМІ потрапили під обстріл у районі ООС.

Джерело: речниця "Слуги народу" Юлія Палійчук у Telegram

Дослівно: "На одній із позицій народні депутати та представники зарубіжних ЗМІ потрапили під обстріл і були евакуйовані в укриття".

Що передувало: Раніше в суботу нардепи з фракції "Слуга народу" прибули в зону ООС, щоб поспілкуватися з військовими та передати їм дрони.

У п’ятницю секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що президент Володимир Зеленський вирішив відправити на лінію фронту представників від Верховної Ради та Кабміну.

Источник: pravda.com.ua

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