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"Слугу" Яременка позбавили крісла голови комітету – що відомо про наступника

Слугу Яременка позбавили крісла голови комітету – що відомо про наступника

Верховна Рада ухвалила постанову, згідно з якою Богдана Яременка відкликають з посади голови Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.

Рішення підтримали 317 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Постанова №2751 "Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України "Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України дев'ятого скликання" передбачає обрання головою Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва замість Богдана Яременка народного депутата від фракції "Слуга народу" Олександра Мережка.

По цьому постановою передбачено увільнення Мережка від виконання обов’язків члена Комітету з питань правової політики.

Яременко залишається членом раніше очолюваного ним комітету.

Також постанова передбачає призначення члена фракції "Європейська солідарність" Володимира В'ятровича членом Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики.

Як повідомляв Укрінформ, питання про звільнення Богдана Яременка з посади голови Комітету ВР з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва було порушено після скандалу, коли один з інтернет-ресурсів оприлюднив фото із сесійної зали парламенту, на якому депутат переписується із користувачами "Сеть знакомств..." та "Loveeto". У листуванні йшлося про надання інтимних послуг за гроші.

1 листопада Яременко написав заяву про складення повноважень голови комітету. Однак відповідний проєкт постанови про звільнення Яременка та призначення на посаду голови "міжнародного" комітету депутатки Єлизавети Ясько Рада не підтримала.

Источник: ukrinform.ua

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Темы: рада

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