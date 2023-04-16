Служба военной контрразведки и команда CERT Polska (CERT.PL) разоблачили широкомасштабную шпионскую кампанию, связанную с российскими спецслужбами
Об этом говорится на сайте польского правительства.
Кампания была направлена на сбор информации от министерств иностранных дел и дипломатических учреждений. Большинство целей кампании находятся в странах-членах НАТО, Европейском Союзе и, в меньшей степени, в Африке.
Во всех наблюдаемых случаях злоумышленники использовали методы целевого фишинга. Электронные письма, выдающие себя за посольства европейских стран, были отправлены избранным сотрудникам дипломатических учреждений. В переписке содержалось приглашение на встречу или совместную работу над документами. В теле сообщения или в прикрепленном PDF-документе была включена ссылка, предположительно ведущая к календарю посла, деталям встречи или загружаемому файлу.
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Джерело: https://t.me/infosprotyv/15052