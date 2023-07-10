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Сім загиблих внаслідок авіаудару в Оріхові: пошукові роботи завершено
10 липня у місті Оріхів Запорізької області рятувальники завершили пошуково-рятувальні роботи.
З-під завалів деблокували тіла ще трьох людей без ознак життя. Число загиблих зросло до семи, повідомляє ДСНС України.
Нагадаемо, 9 липня близько 13:20 військові рф під час авіаобстрілу міста Оріхів поцілили в об’єкт цивільної інфраструктури.
За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).