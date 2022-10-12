Смена военного руководства: от земли к воздуху

С приходом на должность главного командующего войсками в украинской войне Суровикина существенно изменился формат военных действий.

Даёт о себе знать "сирийское прошлое" военного, а также та свирепая жестокость, с которой этот нелюдь давил людей танками во время путча времён распада СССР.

Так, предыдущая технология "завалить поле боя артиллерией" временно поставлена на паузу, поскольку для работающего артиллерийского "огневого вала" необходима эффективно работающая инфраструктурная сеть, которая позволяет использовать большое количество артиллерийских ударов. Так, в параметрах "точность-массовость" акцент Россия могла делать исключительно на массовость, но после разрушения основных инфраструктурных каналов Москва потеряла возможность атаковать как прицельно, так и массово.

Суровикин пришел с "новым пониманием" - он выводит войну в воздушную плоскость. Так, мы отчётливо видим комбинирование ракетных ударов (фактически, возвращение в реальность февраля-марта) с налетами иранских "мопедов", которые выполняют функцию разведки, и иногда они могут прорваться сквозь линии воздушной обороны, обеспечивая детонацию близ "запрограммированных" целей.

О точности речи не идёт. Модель "войны" Суровикина предполагает ту же "массовость, вместо точности", но уже в контексте воздушных угроз для Украины. Тем не менее есть существенный нюанс: воздушные атаки не представляют собой наступательный потенциал; особенно с учётом того, что российская авиация не вылетает за линию фронта, поскольку будет подавляться системами ПВО. То есть с воздуха возможно попытаться разбить оборону или ключевые центры обороны, но самостоятельностью такая тактика не изобилует. Так или иначе придется пытаться углубляться, что не совсем возможно с учётом реального военного потенциала РФ.

Таким образом, формат войны перешёл из наземного в воздушный, но это произошло не по причине изменения реалий фронта, а по причине того, что новое военное руководство понимает только модель воздушной войны.

Обратим внимание, что воздушное подавление целей (или попытка подавления, поскольку с имеющейся у Кремля точностью что-то подавить можно скорее случайно, чем намеренно) в Киеве и в Западной Украине не имеет особого значения для военных реалий.

Более того, диверсификация системы мелких складов Украины не даёт РФ возможность подавить военный потенциал Киева, а ключевые инфраструктурные артерии, которыми пользуются для передвижения техники, надёжно прикрыты ПВО.

То есть РФ в очередной раз перешла к резко наступательной стратегии при условиях, когда наступление в принципе невозможно и России необходимо обеспечивать защиту захваченных территорий.

Но оборона не имеет никакой связи с неконтролируемыми ракетными бомбардировками по случайным целям. Это наносит гражданский вред, но не военный, поэтому смещение акцентов со стороны Кремля, наоборот, ухудшает положение российской обороны, так как предыдущий руководитель хотя бы пытался "кинуть мясо на передовую", чтобы фаршем "забить" украинскую мясорубку. Тут же количество мяса и техники в "оборонном блоке" снижается в пользу ракетных обстрелов, но ракетные обстрелы могут быть лишь подготовкой к наступательной операции, а она невозможна по причине смещения акцента с непосредственной линии фронта на "тыл".

С учётом того, что Вашингтон и европейские союзники обещали усилить украинское ПВО, тактика Суровикина приведет к классическому для российского командования отступлению.

В свою очередь, идиотская и бессмысленная тактика Кремля гражданского террора не только не имеет прямого военного смысла, она имеет диаметрально противоположный эффект, поскольку Запад, видя нагнетание именно в плоскости бомбардировок по гражданским объектам, усиливает военную помощь Украине, в прессе ставя акценты на террористической сущности российского режима. То есть в зимний период, когда ожидался "переход Запада на внутренние проблемы", к руководству приходит Суровикин, помогающий западным политикам увеличивать поставки как раз в ожидаемо "сухой" на поставки холодный период.

Джерело: https://t.me/cynic2020/7542

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