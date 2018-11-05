Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:27
Просмотров: 150

Смерть 15-летней девушки под Харьковом: водителей просят пересмотреть видеорегистраторы

Смерть 15-летней девушки под Харьковом: водителей просят пересмотреть видеорегистраторы

Как сообщалось, 2 ноября 15-летняя жительница поселка Бабаи Харьковского района уехала на учебу и домой не вернулась.

На следующий день правоохранители обнаружили ее тело в лесополосе поселка Покотиловка.

Правоохранители просят всех водителей, проезжавших в направлении Мерефянского шоссе от светофора поселка Бабаи - Карачевка до поста полиции Высокий или обратно в пятницу 2 ноября с 6-00 до 10-00 пересмотреть видеорегистраторы.

Как сообщили в отделе ювенальной превенции ГУНП в Харьковской области, правоохранителей интересует видео в это время в районе пешеходного моста Покотиловка - Бабаи до подъема на гору.

Все, кто обнаружит на видео людей на обочинах, просят перезвонить по номеру 0938222339 в полицию Харьковского района.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Темы: смерть

Читайте ещё:

В Харькове из-за собаки без намордника умер мужчина (фото)
Сегодня 10:42    300
В Харькове будут судить водителя, который бросил сбитого пешехода умирать на дороге
02.11.2018 13:48    413
Скончалась харьковская телеведущая и журналист
01.11.2018 11:38    1031
Драка в кафе Харькова: пострадавший умер в больнице
31.10.2018 15:59    500
В харьковской больнице скончался ветеран АТО
30.10.2018 12:00    264
Умерла тренер Яны Клочковой Нина Кожух
29.10.2018 22:27    357
На Салтовке посреди улицы умер мужчина (фото)
29.10.2018 16:27    496
ДТП под Харьковом: автомобиль врезался в дерево, водитель погиб
29.10.2018 11:06    329
На выступлении Ника Вуйчича во Львове внезапно умер подросток
29.10.2018 09:38    246
Владелец английского футбольного клуба "Лестер Сити" сгорел в потерпевшем крушение вертолете
28.10.2018 11:46    243
Загрузка...
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 