Смерть четверых в колодце. Подробности трагедии на очистных сооружениях

По предварительным данным следствия - рабочий "Харьковводоканала" во время планового осмотра территории спустился в колодец, чтобы перекрыть кран, вдохнул ядовитые пары, потерял сознание и упал на дно. Ему пытались помочь трое других сотрудников коммунального предприятия - двое мужчин и женщина. Все четверо погибли на месте. Их тела на поверхность достали спасатели. Возраст погибших от 33 до 72 лет. По предварительным данным, все они были без средств индивидуальной защиты. На месте работала следственно-оперативная группа, свои объяснения случившегося дал еще один сотрудник единственный, кто выжил - он был в противогазе.

Алексей Манык, нач. следственного отдела Основянского ОП ГУНП в Харьковской области:

Троє чоловіків та одна жінка, загинули одразу на місці. Вони допомогали, хотіли витягнути одного, непритомніли, потім приходили на допомогу інші, так би мовити, цепочка дуже неприємних подій. І всі люди загинули. У одного співробітника був протигаз, засоб захисту, з його здоровьям все добре.

Назначен комплекс экспертиз, рассказали в полиции. Зато юрист Анатолий Родзинский, говорит, только за последний месяц - это уже не первый трагический случай гибели на рабочем месте работников коммунальных предприятий Харькова. Родственники имеют право требовать всестороннего расследования трагедии и компенсаций от предприятия:

Анатолий Родзинский, адвокат, общественный деятель:

Они должны, во-первых, привлечь к уголовной ответственности руководителей «Харьковводоканала» и Харьковских тепловых сетей за халатное отношение к работе, потому что эти люди не были обеспечены средствами защиты, и так далее, никто не проверил технику безопасности.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 272 - это нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью Уголовного кодекса Украины. Согласно санкции статьи, предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до восьми лет.





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