Смерть Кощея на конце...

Последние дни фронт показывает относительную стабильность. Северодонецк так до сих пор и не взят, хотя в прогнозе разведок 3-х недельной давности сообщалось, что он вероятно падёт в течение нескольких дней.

Как мы отчётливо видим, даже довольно "оптимистичные" в своей стратегической оценке разведки, демонстрируя возможные тактические отступления Украины и тактические победы России, промахиваются со сроками в десятки раз - и всегда в пользу Украины.

Недавно директор Ми-6 подтвердил наши выводы о том, что у России нет возможностей для победы.

Более того, становятся очевидными признаки внутренней грызни. За последние дни в "даркнет" сливается такое колоссальное количество российской личной информации из различных министерств и ведомств, что легко идентифируемы признаки "передела системы" и "внутреннего бурления".

Выглядящий монолитным силовой клан также начинает сливать "коллег по цеху" - ФСБ против ГРУ ведёт достаточно интересную войну за передел власти.

А в то же время главные денежные кошельки и представители силовых ведомств заняты обсуждением "постпутинской эпохи". И все чаще эти "кулуарные летучки" начинают просачиваться в медиа.

Эра, в сущности, вряд ли станет лучше в случае "силового передела", но на данном этапе рано делить труп фашистского режима.

Нам важна лишь тенденция - элиты готовятся к жизни без Путина: и это становится очевидным в высших кругах власти всё сильнее с каждым днём.

Это не означает, что транзит произойдет в ближайшую неделю, месяц... Это лишь демонстрирует сигналы, что система осознает скорый конец существующего порядка. И эта система не хочет тонуть вместе с Путиным: она - такая верная "опора президента" - занимается выстраиванием различных сценариев будущего для того, чтобы "план" по переделу Кремля начал реализовываться молниеносно после падения "империи карликов".

Они ведь не хотят терять свою власть, поэтому занимаются поиском варианта использования будущего трупа диктатора в качестве плацдарма для закрепления у грядущего трона.

А это означает ровно одно: Путин перестал выполнять функцию "медиатора" между элитами - он перестал гарантировать экономическую безопасность олигархов и военно-стратегическую безопасность силовиков. И теперь обитатели Кремля будут смотреть на своего "начальника" как на хромую утку - она им больше не нужна.

Когда окружение начинает смотреть сквозь тебя, это означает, что ты ему больше не нужен. Спасать лицо Путина будет некому - только Макрон может отправить "презент" в виде фуры ботокса.

Игра переходит в достаточно болезненный и кровавый эндшпиль.

Экономический клан в победу России в войне не верит. Он ждёт, когда "пройдет буря", чтобы вновь вернуться в игру, не потеряв активы. И "гарант" стал риском сохранности состояния - можно попасть либо под санкции, либо под "гнев Кремля" - в любом случае остаёшься с ... без соли.

И в такой ситуации олигархам приятнее общаться с западными "акулами" - они играют по правилам. Элитам не нужен Путин. Он вообще уже никому не нужен.

Все ждут окончания войны. Но мира на горизонте не видно. Ощущаются лишь очертания - Путин прискачет на своей Лошади с ипподрома с остатками овса в зубах, и Лавруша будет громко и истошно повизгивать, примеряя на себя славу Риббентропа.

Украина победит и по проекту Джонсона войдёт в мировую политику как одна из центральных держав ХХI века. Конструкция мира после войны изменится - будет сформирован - официально или негласно - не имеет значения - союз из Великобритании (во главе), Польши и Украины (антикремлевские "ястребы"), стран Балтии, Турции и, возможно, Швеции и Финляндии.

"Сильные мира сего" сдвигаются с Центральной Европы на Восточную. Политическая активность и способность к резким и непредсказуемым решениям высоко ценится в Лондоне и Вашингтоне.

Путин хотел "новый мир". Он его получит. И это будет прекрасный мир, в котором Россия займет свое привычное место - бензоколонка на краю цивилизации - нищая, ободранная, пустая, разваленная, отсталая земля - сырьевой придаток Китая и Запада.

[Переслано из CYNIC]

Источник: https://t.me/Sharpreview/14668

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