Смерть Макея, как говорят "слухи" в Минске, стала достаточно неудобной для шпагата Лукашенко

Благодаря Макею, в первые дни войны Беларусь вступила в договор "Алисия", понимая, что прямое вовлечение в войну опасно для власти самого Лукашенко.

В дальнейшем Макей вел переговоры через Турцию и Францию, разыгрывая западную карту Беларуси: "Лукашенко - пока что гарант независимости Беларуси и невовлечения её в войну".

И, сказать по правде, Запад такое положение дел устраивало: Запад не обращает внимание на беларускую проблему, а Лукашенко не вводит войска и сохраняет свою власть на период вооруженного конфликта.

Такое "замыливание проблемы" удобно всем субъектам внешней политики, поскольку не создаёт фактически никаких глобальных проблем и держит ситуацию в консервированном кво.

Внезапная смерть Макея - это фактически ликвидация единственного дипломата от Лукашенко, который имел доверительные (насколько это было возможно после 2020) отношения с рядом важных дипломатических представителей Западной Европы.

Пару дней подряд мы видим "шок" беларуской государственной системы: контакты с Западом теперь должен реализовывать другой человек, который не обладает ни нужными связями, ни нужным доверием, ни, что главное, должным интеллектом для удержания шпагата "в обход сумасбродным указаниям Лукашенко, но так, чтоб Лукашенко нравилось".

Теперь главную скрипку получают фашистские выродки по типу Вольфовича, в отличие от интеллигентно-интеллектуальной элиты беларуского "царства маргиналов", а это значит, что лавировать между интересами Запада, Китая и экспансией России Дворцу станет сложнее.

Теперь задача Лукашенко - надеяться на длительное гниение России таким образом, чтобы российская хватка ослабевала, а война тянулась максимально долго, дабы Россия не имела возможности восстанавливать свой вес.

В принципе, задача прежняя, но был сломан сам баланс сил внутри Беларуси. Кроме "твердых голов" силовиков для раскалывания орехов, фактически не осталось никого, кто способен держать фундамент многовекторности на базисе личной диктатуры Лукашенко.

С рашистскими выродками и диктатура смещается в сторону Лукашенко под каблуком, а не Лукашенко, делающего вид, что он под каблуком.

И это проблема.

Среди "верных слуг" режима нет того, кто может в полной мере заменить Макея, что означает, что власть стала значительно слабее, "санкционный договорняк" вероятно будет пересмотрен, а Лукашенко станет существенно более зависим от силового российского окружения.

Джерело: https://t.me/cynic2020/7639

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