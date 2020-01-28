Смерть на рельсах: под колесами трамвая на проспекте Тракторостроителей погиб мужчина

Шесть вечера. Под колесами трамвая 23-го маршрута оказалась человек. В соцсетях очевидцы рассказывали, что будто мужчина уже лежал на рельсах и водитель трамвая просто не успел затормозить. Чтобы достать тело трамвай пришлось поднимать, травмы, которые получил мужчина оказались несовместимыми с жизнью.

Татьяна, продавец на заправке

Я видела вот там скорые подъезжали, ну это достаточно большое расстояние.

Светлана, водитель трамвая

Я ехала с плиточного завода это уже все случилось поэтому как бы что произошло как там это всё. Просто стояли вагоны ещё и всё, люди стояли на улице повыходили все, стояли вагоны, то есть ещё не было ни полиции, ни скорой, ещё ничего не было.

За рулем, рассказывают водители трамваев была женщина. Водители, говорят, она работает давно, на дороге осторожна и это уверяют ее коллеги вроде бы первая авария на ее счету.

Евгений, водитель трамвая

Ну лет 15 точно есть уже. - Це перша взагалі її така аварія була? - По- моему да. Может на рельсах шел, может не заметила.

Был ли погибший в нетрезвом состоянии, или же ему просто стало плохо - неизвестно. На вид мужчине 40-50 лет его личность сейчас устанавливают правоохранители. Но водители говорят, любителей походить путями под мухой в целом хватает.

Виталий, водитель трамвая

Ну просто пьяные ходят, ходят их на рельсы тянет, вот я не знаю, вот именно на рельсы они заходят часто.

Все обстоятельства этого чрезвычайного происшествия правоохранители выясняют.

Елена Соболевская, старшая инспектор отдела коммуникации ГУНП в Харк.обл.

На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група та патрульні поліцейські . За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального Кодексу України. Тобто порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами які керують транспортними засобами.

Если вину водительницы докажут в суде, то ей грозит провести за решеткой от трех до восьми лет с возможным лишением права управлять транспортными средствами до трех лет.

Агентство Телевидения Новости