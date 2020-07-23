Смерть на воде. Как правильно отдыхать на водоемах летом и где купаться небезопасно?

Игра на дамбе закончилась смертью 15-летнего подростка. Лишь мгновение и парень полетел в воду Кулиничевского водохранилища где и утонул. О трагическом событии спасателям сообщили накануне, около пяти часов дня. На место сразу выехали водолазы ГСЧС и специалисты Харьковского областного бюро судебно-медицинской экспертизы.

Игорь Лупандин, пом. нач. ГУ ГСЧС в Харьк.обл.

Була залучена наша водолазна служба - загін спеціального призначення. По приїзду десь через 20-30 хвилин вони його знайшли, підняли на поверхність, далі передали правоохоронним органи і там вже проводиться судово-медична експертиза по даному хлопцю.

В общем говорит Игорь Лупандин трагических случаев на воде с начала года уже - 14, большинство из утонувших именно взрослые. Основная причина их гибели - злоупотребление алкоголем на отдыхе.

Спасатели же, которые дежурят у водоемов говорят - любителей выпить и даже побуянить - хватает. Но вот запрещать им лезть в воду они не имеют права - могут лишь предупредить.

Предупреждают также чтобы родители внимательно следили за малышами, не оставляли их без присмотра ни на минуту и ​​ни в коем случае не отпускали отдыхать на воде самих.

Юрий Черниченко, спасатель

Запрещать мы как спасатели ничего не можем мы только можем давать рекомендации. То есть если люди выпившие, мы можем подойти и сделать замечание записать у себя в документации, что сделано замечание, но препятствовать купанию пьяным людям под наркотическим или просто неадекватным мы не имеем права. если какие-то нюансы вызывается полиция и полиция уже с ними разбирается.

Кроме спасательного поста, берег и дно водоема должны быть исследованы специалистами. Вода также должна соответствовать всем санитарным нормам. Пробы воды постоянно исследуют в областном лабцентре и по результатам формируют карту рекомендованных для купания мест.

Недавно специалисты обнаружили превышение норм содержания кишечной палочки в районе пляжа «Комсомольский» на пруду вблизи Кегичевки, и в зоне отдыха в Краснограде на реке Берестовая - так что там купаться не рекомендуется.

Кроме того, опасным отдых может стать на водоемах городского пляжа города Изюм, пляжа КП «Змиев-жилье» на реке Северский Донец, Алексеевском лугопарке и Безлюдовском водоеме в Харькове.

Агентство Телевидения Новости