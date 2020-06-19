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Смерть в многоэтажке на Салтовке: полиция опровергает убийство

Смерть в многоэтажке на Салтовке: полиция опровергает убийство

Харьковчанин, тело которого нашли вечером 17 июня в одной из комнат общежития на ул.Фисановича, умер от отека мозга и легких. Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области, об этом свидетельствуют результаты вскрытия.

С места происшествия сотрудники следственно-оперативной группы изъяли два медицинских шприца и другие вещественные доказательства.

Полицейские установили, что 31-летний мужчина вместе со знакомым делали инъекции наркотических средств, после чего ему стало плохо, и он умер.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "внезапная смерть".

Напомним, ранее сообщалось, что на теле умершего якобы найдены следы удушения. Также была информация о задержании подозреваемого.

Источник: sq.com.ua

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