Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:43
Просмотров: 81

Смертельні маршрутки: що не так з цим транспортом в Україні (ВІДЕО)

Смертельні маршрутки: що не так з цим транспортом в Україні (ВІДЕО)

Чи не щодня в новинах - аварії за участі автобусів і маршруток, внаслідок яких є загиблі. Чим небезпечний український міжміський транспорт і як запобігти таким аваріям? DW з'ясовувала.

В уряді обіцяють суворіше карати водіїв і власників автомобілів, які їздять на лисій гумі. Крім того, в Раді вже зареєстрували законопроєкти, якими хочуть заборонити на міжміських і приміських маршрутах транспорт без пасків безпеки. За порушення планують карати штрафами в 34 тисячі гривень. Та закон і нині вимагає паски безпеки для автобусів, які їздять на маршрути довжиною понад 50 кілометрів. Чому ж не вдається запобігти смертельним ДТП за участю маршруток?

Источник: dw.com

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

НАБУ уже займається "справою Трухіна", провело перші допити
Сегодня 08:00    109
Джонсон і Столтенберґ заявили про «найнебезпечніший момент» на тлі нарощування Росією військ
Сегодня 07:51    124
МВФ, ЕИБ и G7 подчеркивают необходимость усиления в Украине антикоррупционных институций и улучшения корпуправления
Сегодня 07:08    109
Урядовий комітет ухвалив проєкт Річної національної програми під егідою Комісії Україна – НАТО на 2022 рік
Сегодня 06:59    124
Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 10 лютого 2022 року
Сегодня 06:32    107
Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)
Сегодня 06:00    169
Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил
Сегодня 00:01    174
Монастырский увольняет начальника полиции Харьковщины после резонансного ДТП
10.02.2022 23:15    339
Правоохранители устанавливают личность мужчины, погибшего под колесами автомобиля Ярославского
10.02.2022 20:35    392
Подробности двух резонансных ДТП: с участием авто из кортежа Ярославского и машиной водителя певца Бабкина
10.02.2022 18:44    502
Загрузка...
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 