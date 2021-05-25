Происшествия
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25.05.2021 18:00
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Смертельная авария на окружной: тело водителя зажало в кабине, спасателям пришлось разрезать машину

Смертельная авария произошла на окружной в районе авторынка. Автомобиль "ВАЗ" столкнулся с грузовиком DAF. 50-летний водитель легковушки погиб на месте. Его зажало в кабине, поэтому спасателям пришлось разрезать машину.

Елена Соболевская, ст. инспектор ОП ГУНП в Харьковской области

Повідомлення про аварію на 479 км автошляху «Київ-Харків-Довжанський» надійшло до поліції 24 травня близько 15:40. Попередньо встановлено, що водій «ВАЗ-211540» не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу руху, де зіштовхнувся з вантажівкою «DAF». Інформацію внесли до ЄРДР за ч. 2 ст 286 Кримінального кодексу України.

Рядом с постом полиции "Песочин" произошла еще одна авария. Дорогу не поделили два грузовика. В результате столкновения кабина одной из машин была полностью разбита. Медики госпитализировали в больницу пассажирку, женщину 38 лет с сотрясением головного мозга и тупой травмой живота. Об этом по телефону сообщил директор центра медицинской помощи и медицины катастроф Виктор Забашта.

Дмитрий Гайдук, представитель УПП в Харьковской области

Загалом за минулу добу патрульні поліцейські опрацювали 508 викликів на лінію 102, з яких 21 - повідомлення про дорожньо-транпортні пригоди. Три дорожньо-транспортні пригоди були з травмованими. Також патрульні поліцейські зупинили 6 водіїв, які мали ознаки спяніння і склали 333 постанови за порушення правил дорожнього руху.

Авария со смертельным исходом произошла и в Лозовском районе. Водитель легковушки, который двигался на большой скорости не справился с управлением и сбил велосипедистку. 54-летняя женщина получила серьезные травмы, врачи боролись за ее жизнь, впрочем, вскоре она умерла.

Правоохранителями было открыто уголовное производство, водителю легковушки грозит до 8 лет заключения.

 

Агентство Телевидения Новости

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Темы: дтп

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