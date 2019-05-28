Происшествия
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28.05.2019 19:36
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Смертельная авария на Салтовке. На пешеходном переходе сбили мужчину

Смертельная авария на Салтовке. На пешеходном переходе сбили мужчину

Стрелки на этом циферблате продолжают движение уже час после ужасной аварии. Хозяин часов лежит в нескольких метрах без признаков жизни.

Как произошла трагедия, заснял видеорегистратор, установленный в одной из машин, которая накануне вечером ехала по улице Академика Павлова.

По словам свидетелей, водитель мотоцикла «Ямаха» двигался на огромной скорости. Сзади него сидел пассажир без шлема

Владимир, свидетель ДТП

Ну, ехал мотоциклист с пассажиром - два араба. На перекрестке сбили человека, их положило на бок, и они юзом ударили вот в ту машину. Их двоих забрала «скорая» - живы, а пешехода - насмерть

Также, добавляют свидетели, перед пешеходным переходом водитель «Ямахи» даже не притормозил. И добавляют, что после столкновения мужчину еще несколько метров протянуло по асфальту, он погиб сразу.

Водителям, которые ехали навстречу, пришлось маневрировать во избежание столкновения.

Александр, свидетель ДТП

Это все было в течении одной секунды. Я еду - навстречу летит мотоцикл. Я уже вижу - летит пластмасса и летит человек. Все, больше ничего я не видел

Правоохранители продолжают выяснять подробности столкновения.

Нарушителю грозит от 3 до 8 лет за решеткой с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.


Агентство Телевидения Новости

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Темы: дтп

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