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Смертельний коронавірус: журналісти показали можливе місце зародження епідемії

Смертельний коронавірус: журналісти показали можливе місце зародження епідемії

Люди, ймовірно, заразились від змій

Вчені вважають, що люди заразились новим смертельним коронавірусом, після споживання м'яса змій, які продаються на ринку під відкритим небом в китайському Ухані. Про це повідомляє видання Daily Mail.

Також на цьому ринку морепродуктів можна придбати живих диких тварин. Так, на зроблених відвідувачами ринку фото видно змій, кажанів, собак, дикобразів, павичів.

"Результати, отримані в результаті нашого еволюційного аналізу, вперше говорять про те, що змія є найбільш імовірним резервуаром дикої природи для вірусу", – повідомляють результати дослідження вчених журналісти.

Смертельний коронавірус: журналісти показали можливе місце зародження епідемії

Вчені додають: "Нова інформація, отримана в результаті нашого еволюційного аналізу, має велике значення для ефективного контролю спалаху пневмонії, спричиненої вірусом 2019-nCoV".

Нагадаємо, у Китаї продовжується епідемія коронавірусу. На 24 січня в країні на карантин закрили вже 13 міст. Загальне число хворих перевищило 830 людей. 26 людей – померло.

Источник: 5.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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