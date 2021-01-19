Смертельное ДТП на Гагарина: появилось новое видео момента столкновения

В распоряжение редакции новостей АТН поступило видео момента ДТП, в котором погибла женщина-пешеход.

Днем 16 января на пересечении проспекта Гагарина с улицей Южнопроектной столкнулись автомобили Mazda 626 и Kia Optima, который после удара вылетел на островок безопасности и сбил стоявшую там женщину. Пострадавшая от полученных травм скончалась на месте.

На кадрах, запечатленных уличной камерой, видно, как Kia выезжает на перекресток на запрещающий сигнал светофора, врезается в автомобиль Mazda и сбивает женщину.

В рамках открытого уголовного производства полиция задержала обоих водителей. В суде и водителю Kia, и водителю Mazda была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.





Агентство Телевидения Новости