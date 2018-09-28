Смертельное ДТП на Гагарина. Суд по делу водителя, сбившего коляску с 5-месячным младенцем, снова перенесли.

Трагедия произошла в июле, водитель автомобиля ВАЗ выехал на тротуар, сбив коляску и задев маму малыша находившуюся рядом. В результате аварии 5-месячный мальчик от полученных травм - скончался в больнице. А его мама отделалась легкими повреждениями. В ходе следствия выяснилось, что машина имела технические неисправности, в частности, проблемы с тормозной системой. В этот раз в Коминтерновском суде очередное заседание перенесли, потому что адвокат подозреваемого должен присутствовать на другом суде, где у его клиента заканчивается мера пресечения. А его подзащитный в этом деле отказывается слушать дело без адвоката.

Александр Кушнаренко, пострадавший

Хотели, чтобы это быстрее закончилось, просто уже третий раз переносят, начинает надоедать.

По словам прокурора Дмитрия Антоненко, от водителя ВАЗа поступило соглашение о признании вины, впрочем, учитывая тяжесть преступления, прокуратура соглашение не утвердила.

Дмитрий Антоненко, прокурор отдела процессуального руководства прокуратуры в Хар. обл.

Так, адвокат обвинуваченного разом з обвинуваченним подали до прокуратури області заявлення разом з проектом укладенної угоди про признання винуватості, але вказанна угода не була затверджена.

Семья погибшего мальчика, на этом заседании отказалась от гражданского иска в котором говорилось о материальной компенсации, часть которой, по словам прокуратуры, они уже получили, впрочем, какую именно сумму - не разглашают

Дмитрий Антоненко, прокурор отдела процессуального руководства прокуратуры в Хар. обл.

Хотіли отримати один мільйон гривень, яку сумму вони отримали на данний час, мені не відомо. Але вони на данний час відмовляються від своїх цивільних позовів.

Александр Кушнаренко, пострадавший

Договор был о смягчающих обстоятельствах, так сказать за энную сумму.- Сумму вы не указываете?

На следующем судебном заседании, если его опять не перенесут, прокуратура зачитает обвинительный акт водителю ВАЗа. Максимальная санкция статьи, которую инкриминируют водителю, предусматривает 8 лет лишения свободы с запретом вождения автомобиля на 3 года.

Агентство Телевидения Новости