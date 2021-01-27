Смертельное ДТП на Сумской: президента просят помиловать Дронова

Владимира Зеленского просят помиловать Геннадия Дронова, отбывающего наказание по делу о ДТП на Сумской, в котором погибли шесть человек. Петиция с просьбой помиловать водителя автомобиля Volkswagen зарегистрирована на сайте президента.

Автор петиции Леонид Линьков написал обращение 25 января. В нем сказано: "Помиловать Г. Дронова - второго участника ДТП в Харькове 18 октября 2017".

Пока петиция набрала 41 подпись из 25 тыс. необходимых.

Отметим, что это уже вторая петиция с просьбой помиловать Дронова, была в марте 2019 года.

Агентство Телевидения Новости