Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:35
Просмотров: 75

Смертельное ДТП на трассе - 9-летнюю девочку деблокировали спасатели

Смертельное ДТП на трассе - 9-летнюю девочку деблокировали спасатели

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области, 8  июля в 13:48 в Службу спасения  поступило сообщение о ДТП  на 50-м километре трассы Харьков-Днепр.

Водитель автомобиля «Renault Megane» не справился с управлением, в результате чего авто вылетело с проезжей части и столкнулось с металлической оградой. Кроме водителя, в машине были еще трое пассажиров: его жена 1989 года рождения и две 9-летние дочери. Одна девочка погибла на месте, другая была зажата металлическими конструкциями кузова автомобиля.

На место происшествия было направлено отделение службы спасения из Мерефы.

По приезду спасателей выяснилось, что ребенок получил серьезные травмы и был заблокирован конструкциями автомобиля. Врачи скорой, которые также прибыли на место происшествия, не могли оказать ей необходимую помощь. Для деблокирования пострадавшей спасатели применили специальные пневматические инструменты. Они разжали металлические элементы кузова и освободили ребенка. 

Сейчас состоянием здоровья девочки занимаются медики четвертой городской больницы Харькова. Также в больницу была госпитализирована и пострадавшая женщина.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Темы: дтп

Читайте ещё:

На Харківщині перевернувся зерновоз. ВІДЕО
Сегодня 08:10    87
ДБР розслідує ДТП у Харкові, внаслідок якої загинуло дві людини
Сегодня 06:12    111
Столкновение Mazda и Kia на Московском проспекте: есть пострадавшие
Сегодня 00:46    74
Двое погибших на Шевченко, утопленная иномарка на Клочковской, восемь пострадавших на трассе Харьков-Киев - резонансные ДТП за последние дни
08.07.2019 19:30    240
9-летний ребенок погиб в ДТП в Нововодолажском районе (видео)
08.07.2019 18:03    244
Двое детей разбились на скутере в Люботине
08.07.2019 14:38    403
ДТП в Валковском районе: водителя отправили в СИЗО без права залога
08.07.2019 12:25    254
Смертельное ДТП на Шевченко - за рулем «Chery» находился полицейский
08.07.2019 12:06    472
В Изюме перевернулся грузовик с зерном (видео)
08.07.2019 10:00    157
Украинский автобус попал в аварию в Польше (ВИДЕО)
08.07.2019 07:47    154
Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 