Смертельное ДТП на трассе - 9-летнюю девочку деблокировали спасатели

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области, 8 июля в 13:48 в Службу спасения поступило сообщение о ДТП на 50-м километре трассы Харьков-Днепр.

Водитель автомобиля «Renault Megane» не справился с управлением, в результате чего авто вылетело с проезжей части и столкнулось с металлической оградой. Кроме водителя, в машине были еще трое пассажиров: его жена 1989 года рождения и две 9-летние дочери. Одна девочка погибла на месте, другая была зажата металлическими конструкциями кузова автомобиля.

На место происшествия было направлено отделение службы спасения из Мерефы.

По приезду спасателей выяснилось, что ребенок получил серьезные травмы и был заблокирован конструкциями автомобиля. Врачи скорой, которые также прибыли на место происшествия, не могли оказать ей необходимую помощь. Для деблокирования пострадавшей спасатели применили специальные пневматические инструменты. Они разжали металлические элементы кузова и освободили ребенка.

Сейчас состоянием здоровья девочки занимаются медики четвертой городской больницы Харькова. Также в больницу была госпитализирована и пострадавшая женщина.

Агентство Телевидения Новости