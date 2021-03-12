Смертельное ДТП на улице Академика Павлова: водителя «Subaru», устроившего аварию, задержали

Полиция задержала водителя «Subaru», устроившего аварию утром 11 марта на улице Академика Павлова.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, правонарушителю объявлено о подозрении в совершении преступления.

Напомним, авария на улице Академика Павлова произошла 11 марта около 5:20.

Установлено, что 24-летний водитель автомобиля «Subaru Legacy» не справился с управлением, выехал на полосу движения встречного движения и столкнулся с автомобилем «ВАЗ 21114», 30-летний водитель которого от полученных травм скончался в карете скорой помощи.

«Предварительно, руководитель «Subaru Legacy» находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины», - рассказали в полиции.

По факту происшествия следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Задержанному водителю грозит тюремное заключение на срок до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового. Все обстоятельства ДТП устанавливают следователи.

Агентство Телевидения Новости