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Смертельное ДТП с автобусом в Польше: 9 пострадавших украинцев находятся в тяжелом состоянии

Смертельное ДТП с автобусом в Польше: 9 пострадавших украинцев находятся в тяжелом состоянии

9 пострадавших в смертельном ДТП с автобусом в Польше украинцев находятся в тяжелом состоянии.

Об этом информирует ГСЧС Украины со ссылкой на информацию МИД.

По состоянию на утро воскресенья, 7 марта, в лечебных учреждениях находятся 28 человек, пострадавших в ДТП с украинским рейсовым автобусом, который ехал по маршруту Познань-Херсон в Польше. 

На месте аварии работают представители Генерального консульства Украины в Люблине.

Напомним, авария произошла в субботу, 6 марта, в 00:50 вблизи города Кашицу, в автобусе находилось 57 украинцев. В результате ДТП погибли 5 человек, 35 человек были госпитализированы.

Вечером 6 марта при содействии консулов 24 человека были отправлены в Украину.

Согласно предварительной версии правоохранителей, водитель автобуса не справился с управлением, в результате чего транспортное средство слетело в кювет и перевернулось.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Дуда выразили соболезнования в связи с жертвами ДТП.

 

Агентство Телевидения Новости

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Темы: дтп

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