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Смертельное ДТП в Купянске: 17-летнему водителю избрали меру пресечения

Смертельное ДТП в Купянске: 17-летнему водителю избрали меру пресечения

Во вторник, 13 ноября, в Киевском районном суде Харькова избирали меру пресечения подозреваемому в смертельном ДТП в Купянске, при котором погибла 16-летняя девушка.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, 17-летнему водителю автомобиля суд отправил под круглосуточный домашний арест. Если вина парня будет доказана, ему может грозить до восьми лет лишения свободы.

Напомним, 11 ноября, в Купянске 17-летний парень, не имея прав, без разрешения взял отцовский Volkswagen, чтобы отвезти своих друзей с празднования дня рождения их знакомой.

При этом он не справился с управлением и врезался в столб, а затем авто перевернулось.

17-летний парень, управлявший автомобилем, и его 16-летний спутник получили незначительные травмы, а 16-летняя девушка (пассажир авто) от полученных травм скончалась на месте. 

Уголовное производство было открыто по статье 286 УК Украины ("нарушение ПДД").

 

Агентство Телевидения Новости

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Темы: дтп, смерть

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