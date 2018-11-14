Смертельное ДТП в Купянске: суд избрал меру пресечения 17-летнему водителю

Меру пресечения водителю Volkswagen 13 ноября избирали в Киевском районном суде Харькова, сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По решению судьи Натальи Ефименко 17-летнего юношу отправили под круглосуточный домашний арест.

Авария произошла около полуночи 11 ноября в Купянске. По данным полиции, водитель превысил скорость. Машина врезалась в электроопору и перевернулась. В салоне было двое пассажиров — 16-летние парень и девушка. Девушка погибла на месте. У второго пассажира и водителя — легкие травмы.

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