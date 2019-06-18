Смертельное ДТП в Валковском районе: спасатели достали погибшего из под обломков

17 июня в 1:49 поступило сообщение о ДТП, которое произошло на автодороге «Харьков-Киев-Довжанский» вблизи поселка Корсуновка Валковского района.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области.

По данным спасателей, на месте происшествия стало известно, что произошло столкновение легкового автомобиля «Geely CK» и пассажирского автобуса «SCANIA 113», в котором находилось 50 человек. Ни один из пассажиров автобуса не пострадал.

Однако в результате столкновения водитель легковушки, 1995 года рождения, погиб и был заблокирован в салоне автомобиля. Спасатели с помощью спецоборудования освободили тело погибшего из-под обломков поврежденного авто.

Идет следствие.

Агентство Телевидения Новости