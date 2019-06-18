Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:40
Просмотров: 171

Смертельное ДТП в Валковском районе: спасатели достали погибшего из под обломков

Смертельное ДТП в Валковском районе: спасатели достали погибшего из под обломков

17 июня в 1:49  поступило сообщение о ДТП, которое произошло на автодороге «Харьков-Киев-Довжанский» вблизи поселка Корсуновка Валковского района.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области. 

По данным спасателей, на месте происшествия стало известно, что произошло столкновение легкового автомобиля «Geely CK» и пассажирского автобуса «SCANIA 113», в котором находилось 50 человек. Ни один из пассажиров автобуса не пострадал.

Однако в результате столкновения водитель легковушки, 1995 года рождения, погиб и был заблокирован в салоне автомобиля. Спасатели с помощью спецоборудования освободили тело погибшего из-под обломков поврежденного авто.

Идет следствие.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Темы: дтп

Читайте ещё:

Смертельное ДТП в Киеве: мужчина прыгнул с моста и попал под колеса грузовика (видео 18+)
17.06.2019 14:20    446
В Валковском районе Geely врезался в автобус - водитель легковушки погиб
17.06.2019 10:52    314
На окружной столкнулись SEAT и Газель − есть пострадавшие
16.06.2019 17:03    199
Смертельное ДТП в Винницкой области: пострадали дети
16.06.2019 13:26    237
На окружной машина вылетела в кювет
15.06.2019 16:46    533
Возле центрального автовокзала в Киеве произошло ДТП: четверо погибших, трое пострадавших
15.06.2019 14:30    502
Столкновение трамвая и фуры на ХТЗ
15.06.2019 11:33    447
НА Сумщині поліцейський збив дитину на пішоходному переході
09.06.2019 06:31    254
В Харьковской области избили прокурора
08.06.2019 06:17    464
На ХТЗ столкнулись три авто − один из водителей госпитализирован
06.06.2019 16:18    321
Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 