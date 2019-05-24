Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:09
Просмотров: 10

Смертельное наводнение на Закарпатье: фото и видео, снятые с земли и воздуха

Смертельное наводнение на Закарпатье: фото и видео, снятые с земли и воздуха

На Закарпатье из-за сильных проливных дождей затопило огромную территорию.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Закарпатской области.

Так, по состоянию на 06:00 24 мая на территории региона остаются подтопленными 241 домохозяйство, из которых 23 - жилые дома, 2005 гектаров сельхозугодий и пастбищ. Также водная стихия повредила 15 мостовых переходов, разрушила 2 моста и 930 берегоукреплений.

В службе ГСЧС отмечают, что проезд подтопленными участками дорог восстановлен. Проводилось откачки воды из частных домохозяйств и внутреннего стока общим объемом 11920 куб. м.

По данным ресурса Mukachevo.net, в Мукачево полноводная река Латорица вышла с берегов и приближается к жилым домам. А в селе Большие Комяты река Божава затопила гектары сельскохозяйственных угодий и сотни теплиц. Большая вода уничтожила почти весь урожай. Прогнозируют миллионные убытки.

В ресурсе PMG.ua сообщили о трагической гибели школьника из-за наводнения. 11-летний мальчик утонул в поселке Воловец Закарпатской области. Его унесло течением реки, уровень воды в которой за последние дни поднялся примерно на 1,5 м.

По словам работников школы, во время перерыва двое пятиклассников решили поиграть в реке Вече. Выйдя на берег, мальчик внезапно потерял равновесие и упал в воду, ударившись головой. Его друг сразу бросился на помощь, но из-за сильного течения ребенка сразу унесло.

Сообщается, что занимались поисками тела школьника сотрудники ГСЧС. Они расставили заградительные сети до Мукачево. Примерно в 19:00 погибшего мальчика обнаружили в районе села Яблунив (около 3 км от Воловца). Однако в ГСЧС Украины в Закарпатской области официальную информацию не обнародовали.

Смертельное наводнение на Закарпатье: фото и видео, снятые с земли и воздуха

Смертельное наводнение на Закарпатье: фото и видео, снятые с земли и воздуха

Смертельное наводнение на Закарпатье: фото и видео, снятые с земли и воздуха

Смертельное наводнение на Закарпатье: фото и видео, снятые с земли и воздуха

Смертельное наводнение на Закарпатье: фото и видео, снятые с земли и воздуха

Смертельное наводнение на Закарпатье: фото и видео, снятые с земли и воздуха

Смертельное наводнение на Закарпатье: фото и видео, снятые с земли и воздуха

Смертельное наводнение на Закарпатье: фото и видео, снятые с земли и воздуха

Смертельное наводнение на Закарпатье: фото и видео, снятые с земли и воздуха

Смертельное наводнение на Закарпатье: фото и видео, снятые с земли и воздуха

Источник: apostrophe.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: стихия

Читайте ещё:

Лас-Вегас замело снегом впервые за 10 лет
22.02.2019 13:30    318
Аномальні морози до –60: у США скасовують рейси, залізницю відігрівають вогнем, замерз Ніагарський водоспад
31.01.2019 10:44    1074
Ураган "Пабук" в Таиланде: массовая эвакуация, отменены авиарейсы, закрыты морские порты
04.01.2019 10:36    490
Известный миф о зависимости от погоды развеян
27.12.2018 09:44    446
Мощный вулкан угрожает всей Европе: жуткое землетрясение уже охватило Италию, история Помпей может повториться
27.12.2018 09:38    1244
На Австралию обрушился ледяной шторм: впечатляющие фото
21.12.2018 12:52    588
Ученые ломают голову над загадочным подземным толчком, который ощутили во всем мире 11 ноября
30.11.2018 00:12    1050
Пожары в Калифорнии: в сети показали видео масштабной огненной стихии в Малибу
14.11.2018 00:04    423
В Грецию после лесных пожаров пришло наводнение
27.07.2018 09:47    426
По затопленным улицам Киева начали передвигаться на лодках: фотодоказательство
26.07.2018 10:35    575
Загрузка...
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 